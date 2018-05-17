اعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم (الخميس)، أنها علقت موقتاً برنامجها لاعادة اسكان اللاجئين في السودان، نتيجة اتهامات بالفساد.وقالت المفوضية أنها فتحت تحقيقين في فبراير ومارس الماضيين بشأن هذه الاتهامات.وقال ممثل المفوضية في السودان نوريكو يوشيدا في بيان: «نحن أمام ادعاءات قائمة على معلومات مصدرها لاجئون».مضيفاً: «في حال تأكدت هذه التصرفات السيئة فإن الأشخاص المسؤولين عنها سيتحملون تبعاتها الخطيرة».وكانت المفوضية العليا للاجئين اطلقت نداءاً دولياً لجمع أكثر من 250 مليون دولار عام 2018 لتمويل عملياتها في السودان الذي يستقبل 1،2 مليون لاجىء غالبيتهم من جنوب السودان واريتريا وأثيوبيا.