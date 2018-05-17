رفع نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقال نائب أمير المنطقة: «يسرني أن أرفع لمقامكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بقدوم الشهر الفضيل، سائلاً الله عز وجل أن يعين الجميع على صيامه وقيامه، وأن يعيده على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتكم الحكيمة».