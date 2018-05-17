تفقد أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، اليوم (الخميس)، سير العمل في بلدية محافظة طبرجل، وذلك ضمن الزيارات التفقدية التي يقوم بها لبلديات محافظات ومراكز المنطقة.وكان في استقباله رئيس بلدية محافظة طبرجل المهندس سميحان بن محمد الشمري، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي ومديرو الإدارات بالبلدية.وعقد أمين منطقة الجوف اجتماعاً مع رئيس البلدية ورؤساء الأقسام، تناول خلاله العديد من المحاور ذات العلاقة بالعمل، حاثاً الجميع على خدمة المواطن، ثم شاهد عرضاً مرئياً عن أعمال بلدية محافظة طبرجل، واستمع لشرح عن إنجازاتها ومشاريعها من رئيس البلدية المهندس سميحان الشمري.كما وقف المهندس الغامدي على عددٍ من مشاريع الطرق والسفلتة والإنارة والتشجير وجهود البلدية في الأحياء، وتفقد سير العمل في مشروع مقر بلدية المحافظة ونسبة التقدم والإنجاز والمراحل التي وصل إليها المشروع، مستمعاً إلى شرحٍ مُفصل من قِبل المهندسين المشرفين.بعد ذلك، التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ووعدهم ببذل أقصى الجهود لتحقيق تلك الاحتياجات على أرض الواقع، تماشياً مع توجيهات وتطلعات ولاة الأمر بتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.وفِي نهاية الجولة، أعرب أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، عن سعادته بما شاهده من مشاريع وخطط مميزة وجهود كبيرة تبذلها بلدية محافظة طبرجل لخدمة الأهالي، وتكاتف مسؤولي البلدية وعملهم كفريق عمل واحد، مشددا على مواصلة ومضاعفة الجهود والحرص على خدمة المواطنين.