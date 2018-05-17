أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمره الكريم بتوفير 300 ألف نسخة من المصحف الشريف في المسجد الحرام والمسجد النبوي من إصدارات مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة.وثمن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمر خادم الحرمين الشريفين بتوفير 300 ألف نسخة من المصحف الشريف منها 200 ألف نسخة بالمسجد الحرام و100 ألف نسخة بالمسجد النبوي، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للراغبين في تلاوة القرآن الكريم.ودعا الشيخ السديس الجهات ذات العلاقة في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى البدء في استقبال نسخ المصحف الشريف وإتاحتها لضيوف الرحمن.وقال السديس: «إن مرتادي المسجد الحرام والمسجد النبوي اعتادوا على هذا الإهداء القيم وهذه الرعاية الكريمة من قادة هذه الدولة المباركة - أدام الله أمنها واستقرارها - منذ عهد المؤسس - طيب الله ثراه - حتى العهد الحاضر الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود».