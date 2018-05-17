‏أظهرت إحصائية أصدرتها إمارة منطقة مكة المكرمة، زيادة في أعداد المعتمرين لهذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام ١٤٣٨هـ.وكشفت الإحصائية، أن عدد المعتمرين الذين وصلوا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال الفترة من الأول من شهر محرم حتى التاسع والعشرين من شهر شعبان للعام الحالي، بلغ ‏ 3578198 معتمراً، بينما بلغ العدد خلال نفس الفترة لعام 1438هـ 3490277 معتمراً بزيادة بلغت نسبتها 2.5 في المئة.وأظهرت الإحصائية، أن عدد القادمين من جميع المنافذ خلال عام 1438هـ بلغ ‏5590537 معتمراً، بينما بلغ عدد القادمين من جميع المنافذ لعام ١٤٣٩هـ ٥٧٣٥٨٣٠ معتمراً، بزيادة بلغت 2.6 في المئة.