ناقش وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، ووزير الطاقة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مؤتمر منظمة أوبك، سهيل المزروعي، في مكالمة هاتفية جرت بينهما اليوم (الخميس)، التطورات الأخيرة في سوق النفط العالمية.وأعربا عن قلقهما حول التقلبات التي اعترت السوق أخيراً بفعل المخاوف المتعلقة بالأحداث الجيوسياسية، على رغم وفرة الإمدادات.واتفق الوزيران على مواصلة التشاور، وعلى مراقبة السوق النفطية من كثب، وأكدا اعتزامهما التعاون معًا ومع الدول المنتجة الأخرى في إطار الآليات الموضوعة، وكذلك مع كبريات الدول المستهلكة، من أجل ضمان استقرار السوق.وجدد الوزيران التزامهما بالمحافظة على أمن الإمدادات ومراعاة مصالح المستهلكين والاقتصاد العالمي، واتفقا على الالتقاء معًا مع وزير الطاقة الروسي، ألكساندر نوفاك، في سانت بطرسبرغ الأسبوع القادم، على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، من أجل مواصلة هذه المشاورات.