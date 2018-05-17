استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء اليوم (الخميس)، في القصر الحكومي، جموع المهنئين من أهالي المنطقة بحلول شهر رمضان المبارك، من رؤساء وقضاة المحاكم بالمنطقة، ومشايخ القبائل، ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وجمع من المواطنين.وبادل أمير منطقة تبوك الحضور التهنئة بهذه المناسبة، رافعاً باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، بمناسبة حلول شهر رمضان، داعياً الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.وفي الختام، حضر الجميع مأدبة الإفطار التي أقامها أمير المنطقة بهذه المناسبة.