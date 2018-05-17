أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى» على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية. كما أدرجت قائده عدنان أبو الوليد الصحراوي على لائحة الإرهابيين العالميين. وظهر «داعش في الصحراء الكبرى» عندما انفصل عدنان أبو الوليد الصحراوي وأتباعه عن «المرابطون»، وهي جماعة منشقة عن تنظيم «القاعدة»، سبق أن أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية ولائحة الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص. كان الصحراوي أول من تعهد بالولاء لداعش في مايو 2015. وفي أكتوبر 2016، أقرّ تنظيم داعش بأنه تلقى تعهداً بالولاء من المجموعة بقيادة الصحراوي. ويتمركز «داعش في الصحراء الكبرى» بشكل رئيسي في مالي، ويعمل على طول الحدود بين مالي والنيجر. كما أعلن المسؤولية عن العديد من الهجمات تحت قيادة الصحراوي، بما في ذلك الهجوم في 4 أكتوبر 2017 على دورية مشتركة بين الولايات المتحدة والنيجر في منطقة تونغو تونغو في النيجر، الذي أسفر عن مقتل أربعة جنود أمريكيين، وخمسة جنود نيجيريين.