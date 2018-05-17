بدأت بالقاهرة اليوم (الخميس)، أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى أصحاب وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.ويعقد الاجتماع بناء على طلب المملكة العربية السعودية وبرئاستها وذلك لمناقشة سبل مواجهة قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة في انتهاك فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والخروج بموقف موحد للتعامل مع العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.كما جرى عقد اجتماع تشاوري قبيل انطلاق اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية وذلك بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، تم خلاله تبادل وجهات النظر بشأن بلورة موقف عربي موحد إزاء الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة.ومن المقرر أن ينظر الاجتماع الوزاري في مشروع القرار الذي أعده مجلس الجامعة العربية يوم أمس على مستوى المندوبين الدائمين بشأن خطوات التحرك العربية للتعامل مع قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القدس وعناصر التعامل العربي السياسية والاقتصادية للتعامل مع تداعيات هذا القرار، لمواجهة القرار الأمريكي بشأن القدس والعدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن اعتماد مشروع قرار سياسي للتعامل مع هذين الموضوعين.وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين قد عقد اجتماعاً طارئاً أمس (الأربعاء) بناء على طلب فلسطين أيدته عدد من الدول العربية لمواجهة القرار الأمريكي غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس كونه تحركاً مخالفاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.