أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وأمانة العاصمة المقدسة، وشركة الجوار السامي للتطوير والاستثمار العقاري، وشركة وادي إبراهيم للتنمية والتطوير العمرانية، أنه وفق المادة 34 من لائحة تطوير المناطق العشوائية، فسوف يتم البدء بإخلاء جميع العقارات الواقعة داخل حد مشروعي تطوير منطقة الكدوة العشوائية، وتطوير منطقة قوز النكاسة، والموضحة باللون الأحمر في الخريطة، وذلك في موعد غايته 10 / 3/ 1440هـ الموافق 18/ 11/ 2018م.وفي هذا الإطار، سيتم فصل كافة الخدمات عن العقارات الموجودة داخل المنطقتين المعلن عنهما، وتأمل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وأمانة العاصمة المقدسة، من ملاك تلك العقارات، التوجه إلى مقر استقبال الملاك في مقر شركة البلد الأمين بالشميسي بجوار الهلال الأحمر، أو مقر استقبال الملاك في مقر هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالدائري الثالث أمام مستشفى النور التخصصي، وتؤكد على الخيارات الممنوحة للملاك من المشاركة في التطوير أو البيع.وأوضحت الهيئة، أن مواعيد استقبال المراجعين ستبدأ من يوم الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساءاً.