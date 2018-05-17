بدأت إدارة التعليم في محافظة الدوادمي في صرف 2134484 ريالاً، إعانات ومكافآت للطلاب والطالبات للعام الدراسي الحالي في مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها.وأوضح مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية محمد بن سعد البيز، أن الإعانات والمكافآت تشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم وبرامج التربية الخاصة والمدارس النائية وأبناء وبنات المعلمين والمعلمات المتوفين والطلاب والطالبات المغتربين وذوي الإعاقات الجسمية والصحية وكذلك المكافأة التشجيعية لمحو الأمية، مشيراً أن المبالغ المودعة في حسابات أولياء الأمور عن طريق نظام الحوالات السريعة مكافآت لشهري جمادى الثاني ورجب للعام الدراسي 1439هـ للبنين والبنات، مبينا أن على أولياء الأمور الذين لم تصلهم المكافآت سرعة التواصل مع مدارس أبناءهم أو الاتصال بقسم خدمات الطلاب في الإدارة لتزويدهم بالبيانات المطلوبة لتحويل مستحقاتهم المالية.