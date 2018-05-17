تواصل صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، مع 1854 منشأة في سوق العمل أكملوا تحديث حساباتهم البنكية من خلال إضافة رقم الآيبان، وذلك تمهيدا لاستكمال دعمهم في برنامج «دعم ملاك المنشآت الصغيرة».وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والصندوق خالد أبا الخيل، أن الصندوق قام بإرسال رسائل نصية للمنشآت يشعرهم بأنه تم تحديث رقم الحساب البنكي (الآيبان) الخاص بالمنشآت في برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة، ويجري العمل حاليًا على إنهاء إجراءات إتمام الصرف لفواتير الدعم المستحق لهم، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى دعم وتشجيع المواطنين والمواطنات على تشغيل منشآتهم الصغيرة وإستراتيجياتهم في إدارة هذه المنشآت، من خلال توفير دعم مادي لتلبية حاجاتهم الضرورية خلال مرحلة تشغيل المنشأة.وأبان، أن إجراءات تقديم الطلب تتم من خلال تقدّم المنشأة بطلب الدعم إلى «هدف» إلكترونيًا، مع إرفاق عدد من المستندات الرسمية وفق ضوابط البرنامج، إذ يدرس هدف طلب الدعم المقدَّم، وفي حال الموافقة على الطلب يتم توقيع اتفاقية الدعم مع مالك المنشأة، ويتم بعد ذلك صرف الدعم بشكل شهري لمدة سنتين.