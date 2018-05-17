أكد مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك المهندس مطلق الشراري، أن وزارة النقل أنجزت المرحلة السابعة من ازدواج طريق تبوك - ضباء بطول ٢٢ كم، وبمبلغ ٦٩ مليون ريال، ليصبح طريق تبوك - ضباء مزدوج بطول ١٧١ كم من أصل ١٨٥ كم.وأوضح أنه يجري حالياً ترسية الجزء المتبقي من الازدواج بطول ١٤ كم بمبلغ ٨٠ مليون ريال، فضلاً عن اعتماد ٦٠ مليون ريال في ميزانية للوزارة لعام ١٤٤٠/١٤٣٩ لتنفيذ تقاطع علوي (جسر) على الطريق الساحلي ضباء - الوجه عند التقائه مع طريق تبوك - ضباء.وأضاف الشراري، أن إجمالي المبالغ المعتمدة لمحافظة ضباء وتوابعها من مشاريع تنفيذ الطرق ٢٥٢ مليون ريال، حيث أُعتمد أيضاً مبلغ ١٩٢ مليون ريال للمرحلة الأولى والثانية من مشروع محوّل ميناء ضباء، وذلك بدعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ومتابعة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، ووزير النقل الدكتور نبيل العامودي.وكان مدير عام فرع وزارة النقل المهندس مطلق الشراري قد تفقد مشاريع طرق المحافظة، والتقى بوكيل محافظة ضباء محمود حسين الحربي، يرافقه مدير فرع ضباء المهندس عبدالله ظافر العمري، ورئيس قسم التنفيذ المراقب محمد مرزوق العطوي، والمهندس المشرف محمد سعود البياضي، والمراقب على الشريف، وعدد من المهندسين والاستشاريين والمقاولين.