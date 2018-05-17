قلد أمير عسير الأمير فيصل بن خالد، بالإمارة اليوم (الخميس)، المواطن مقرن بن عبد الرحمن آل مغني، وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة، نظير تبرعه بجزء من كبده لوالده.وأكد الأمير فيصل بن خالد، أن هذه البادرة ليست مستغربة من أبناء المجتمع السعودي، مثمناً هذه المبادرة الإنسانية التي سجل بها الشاب أروع الأمثلة في بر الوالدين.وأعرب آل مغني، عن شكره وتقديره للقيادة وأمير المنطقة على حرصهم ودعمهم الدائم للأعمال الخيرية، مؤكداً أن منحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة يعد وسام فخر له واعتزازا بما يحمله من مضامين خيرية وبطولية، مشيراً إلى أن ما قدمه تجاه والده ما هو إلا جزء بسيط من حقوق الآباء على أبنائهم.