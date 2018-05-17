أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم إجراءات الترخيص لـ 400 موقع لإفطار الصائمين بجميع أنحاء المنطقة، حيث تم إصدار الرخص اللازمة بعد استيفاء الشروط والتعليمات المتبعة في ذلك التي تنص على أن يشرف ويتكفل المتقدم بطلب الرخصة بالموقع شخصياً، كما تم التشديد على طالب الرخصة بعدم جمع التبرعات والإعانات المالية من المواطنين تحت أي ظرف والتأكيد على القائمين عليها بأن يستعان في إعداد الوجبات وموائد الإفطار للصائمين بالأسر المنتجة بناءً على توجيهات أمير المنطقة، وأن تكون خارج مصلى المسجد، وكذلك عدم استخدام الخيام سريعة الاشتعال ويستخدم عوضاً عنها الخيام المقاومة للحريق حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وعدم إقامة أي مناشط دعوية داخل تلك المواقع إلا بعد إشعار الفرع سلفاً وأخذ الموافقة عليها وفق الإجراءات التي تنظم العمل الدعوي بعيداً عن الاجتهاد.من جهته أكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم عبدالله بن محمد المجماج، أن هذه التنظيمات التي يقوم بها الفرع أصبحت واجبة وملزمة نظراً لانتشار مواقع إفطار الصائمين بالمنطقة خلال شهر رمضان المبارك التي صارت سمة من سمات شهر الخير والبركة حيث تكتسي الأجواء بالروحانية والسكينة وتهافت الناس على الخير وهذا الأجر العظيم وكذلك لقطع الطريق على من تسول له نفسه استغلال هذه الشهر الفضيل وحب الناس للخير.