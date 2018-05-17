واصلت لجان العفو بمنطقة المدينة المنورة دراسة معاملات السجناء الذين تنطبق بحقهم ضوابط وشروط العفو الملكي الكريم لهذا العام، بمتابعة مستمرة من الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث بلغ إجمالي من استفاد من العفو من السجناء بسجون المنطقة ومحافظاتها حتى الآن 241 سجين.تجدر الإشارة إلى أن التوجيهات الصادرة من أمير المنطقة أكدت على استمرار لجان العفو بالعمل على مدار الساعة لدراسة ملفات السجناء، بغية الإسراع في الإفراج عن المستفيدين من العفو الملكي وإطلاق سراحهم مع دخول الشهر الكريم.من جانبهم، ثمن السجناء وذويهم توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالعفو عما تبقى من محكوميات بعض سجناء الحق العام، سائلين المولى - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويطيل في عمره، ويديم عليه لباس الصحة والعافية، وأن يجزي له الأجر والمثوبة.صرح بذلك رئيس لجنة العفو المركزية بإمارة منطقة المدينة المنورة طايع العنزي.