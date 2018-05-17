أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم (الخميس)، مرتفعاً 58.38 نقطة ليقفل عند مستوى 8016.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 126 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 72 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 82 شركة على تراجع.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 14.17 نقطة ليقفل عند مستوى 3050.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 356 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 22 ألف سهم تقاسمتها 164 صفقة.