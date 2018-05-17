لم تدم فرحة أسرة الطالب ذيب ظافر بتخرجه من الثانوية العامة إلا وتُفجع بخبر وفاته إثر حادث مروري على طريق بيشة خميس مشيط بمركز صمخ جنوبي بيشة، حيث خيم الحزن اليوم (الخميس) على منسوبي وطلاب ثانوية كعب بن زهير بتعليم بيشة، لرحيل الطالب ذيب بالصف الثالث الثانوي، معددين كثيراً من مناقبه وصفاته الحميدة، داعين الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يشافي زميله المصاب.وأوضح أحد أقارب الطالب لـ "عكاظ"، أنه أنهى اختباراته في الثانوية العامة بنجاح، وكان في انتظار استلام شهادة التخرج الأسبوع القادم.فيما أشار المعلم عبدالله الشهراني، إلى أن الطالب حصل على علامات مميزة في آخر اختبار لمادة التفسير.وذكر شهود عيان، أن سبب الحادثة يعود إلى التجاوز الخاطئ وضيق الطريق ومساره الواحد.وطالب عدد من أهالي صمخ وعابري الطريق وزارة النقل بسرعة إنجاز تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة على طريق بيشة خميس مشيط.