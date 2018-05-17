استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الخميس)، عبدالله بن جمعة الغزال الذي اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) للانضمام ضمن طاقم عمل لجنة الاعلام والإحصاء لنهائيات كأس العالم القادمة في روسيا 2018م، وهنأه الأمير سعود بن نايف وحثه على أن يعكس في أدائه أمانة وأخلاق المسلم وأن يكون مثالاً حسناً لأبناء الوطن.من جهته، عبر الغزال عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بالشباب وتشجيعه لهم، مؤكدا بأنه سيعمل بتوجيهاته وسيكون عند حسن ظن الجميع.