أعلن البنك الأهلي اليوم (الخميس) عن إيقافه إعادة التسعير السنوي لعقود التمويل العقاري لجميع عملاء التمويل العقاري بصيغة الإجارة مع الوعد بالتمليك وقيامه بتثبيت القسط الأقل بين تاريخ المنح الأصلي أو الحالي.وكشف نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة الأفراد بالبنك الأهلي حامد فايز، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات البنك في دعم برنامج الإسكان وابتكار الحلول التمويلية للمواطنين، ومنحهم فرصة الاستفادة من عدم ارتفاع معدّل القسط الشهري.وأضاف أن العملاء الموجودين في محفظة البنك الأهلي لن تتأثر حساباتهم بتغيرات تكلفة الأجل، كما تتماشى هذه الخطوة مع استشعار البنك لاحتياجات العملاء والسعي لتحقيقها، وتأتي مبادرة البنك بإيقاف إعادة تسعير عقود عملاء التمويل العقاري وإعادة السعر القديم لتشمل بذلك جميع عملاء الإجارة وتساويهم في عدم التأثر من عملية إعادة التسعير، علما بأن البنك الأهلي قد سبق وقام بإعادة التسعير لعدد من عملاء محفظة التمويل العقاري.فيما أكد نائب الرئيس التنفيذي رئيس إدارة تمويل الأفراد سعد العبدلي، أن قرار البنك بإيقاف إعادة التسعير السنوي للتمويل العقاري بالإجارة مع الوعد بالتمليك سيمنح الفرصة للعملاء للاستفادة من برامج الإسكان، وبرامج الدعم الحكومي المتاحة لهم دون زيادة في الأقساط الشهرية.وأضاف قائلا: «بإمكان العملاء الراغبين في الاستفادة من المبادرة، إبلاغ البنك برغبتهم عبر زيارة أحد فروعه في أنحاء المملكة أو التواصل من خلال قنوات البنك المباشرة لتنفيذ طلبه خلال 12 شهرا تنتهي بتاريخ 31 مايو 2019م».