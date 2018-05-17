استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر الإمارة في جدة، عدداً من الأطفال الأيتام يرافقهم رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بجدة الدكتور مازن سندي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.وهنأ سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأطفال الأيتام بحلول شهر رمضان المبارك، واستعرض أعمال وإنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية .كما دشّن الأمير خالد خلال اللقاء موقع الجمعية الإلكتروني الذي سيساهم في مساعدة المستفيدين وأسر الأيتام بالتسجيل والتواصل ويختصر عليهم الوقت والجهد ، ويساعد الراغبين في كفالة الأيتام بالدخول عبر الموقع والتسجيل والمتابعة بشكل مباشر .من جانبه عبّر الدكتور سندي عن شكره للأمير خالد الفيصل، على دعمه المستمر لرعاية الأيتام ، مشيراً إلى أن دور الجمعية يمتد إلى بناء وتعزيز شخصية اليتيم عبر زيارات تحقق أهداف اجتماعية ، إضافة لتقديم الدعم المالي والاجتماعي والنفسي والإشرافي لهم .