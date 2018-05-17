دشّن الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، البوابة الإلكترونية المطورة لمركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة، ولوحة المؤشرات السياحية التفاعلية 2018م، وذلك على هامش ترؤس سموه الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.وتتميز البوابة بخدمات متطورة جديدة و استخدام أحدث التقنيات في تطوير المواقع والخدمات الإلكترونية، وتم تحسين أداء الموقع بما يتماشى مع مؤشرات أداء المواقع العالمية بنسبة تزيد على 80%، إضافة إلى اعتماد المعايير العالمية في سهولة الاستخدام، كما تم تصميم الموقع بشكل يتجاوب مع جميع الأجهزة الذكية ويعمل من خلالها.وتتميز لوحة المؤشرات السياحية التفاعلية أنه يتم تجميع البيانات من الميدان من خلال الأجهزة اللوحية ويتم تحليلها ثم إخراج النتائج والمعلومات على لوحة مؤشرات تفاعلية متقدمة، تشتمل على بيانات مفصلة لقطاع السياحة في المملكة وهي ملخص الحركة السياحية في المملكة، وبيانات تفصيلية عن السياحة (الوافدة -المحلية -المغادرة -الداخلية), وإحصاءات المناطق المختلفة بالمملكة, وبيانات العرض السياحي (قطاع الإيواء -المؤسسات السياحية).ويمكن البحث والتصفية والمقارنة السنوية والربع سنوية والشهرية بمتغيرات مختلفة من أهمها (السائحين -المناطق-الغرض من الزيارة -أماكن الإقامة بالمنطقة، وغيرها.)ويمكن المستخدم لوحة المؤشرات التصفية والمقارنة السنوية والشهرية بمتغيرات مختلفة من اهمها (السائحين -المناطق-الغرض من الزيارة -اماكن الاقامة بالمنطقة وغيرها.