أشاد الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، بالأفكار الجديدة التي من شأنها أن تساعد النشء والشباب والشابات لإشغال أوقاتهم، ويعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع والفائدة، جاء ذلك خلال تكريمه بديوان الإمارة اللجنة المنظمة والداعمين لمبادرة كرتنا ثقافتنا.



وأعرب الأمير سعود عن سعادته بتكريم مجموعة من الفاعلين في هذه المنطقة، سواء من الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، التي أسهمت في التميز لهذه المنطقة في جميع الجوانب، مقدما شكره لكل من أسهم وقدم وبذل لإنجاح هذا المهرجان مشيدا بتويج المهرجان بجائزة الدول العربية، التي هي شهادة نجاح لما قام به الجميع لتحقيق هذه النتيجة التي نتشرف بالحصول عليها.



وقد أعرب الدكتور جاسم الياقوت رئيس اللجنة العليا المنظمة للمبادرة، عن سعادته بنجاح المهرجان وتكريم أمير الشرقية للمساهمين، في انجاح المبادرة التي نالت تقدير اتحاد المبدعين العرب في جامعة الدول العربية.



وأوضح الدكتور جاسم الياقوت أن اللجنة حرصت من خلال مهرجان «كرتنا ثقافتنا»، أن ينفذ الأهداف والمحاور التي تواكب رؤية المملكة 2030، وفق توجيهات أمير الشرقية للإسهام في بناء وتنشئة شخصية الطفل، وغرس مبادئ الولاء والانتماء للوطن والتوعية الإيمانية والصحية والاجتماعية والثقافية للناشئة، مشيرا إلى أن المهرجان شهد ظهور العديد من المواهب التي تتطلب منا صقلها وتشجيعها، فهؤلاء هم شباب الغد ورجال المستقبل، وهم أمانة في أعناقنا نعمل على تأديتها على الوجه الأفضل.



وتم خلال الحفل تكريم صحيفة «عكاظ»، التي قامت بتغطية المبادرة منذ إنطلاقها، وأشاد الدكتور جاسم الياقوت بالدور الكبير الذي قدمته الصحيفة من خلال تغطيتها المميزة للمبادرة.