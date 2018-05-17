كشفت أمانة الطائف أنه من المتوقع ذبح أكثر من 20 ألف رأس من المواشي خلال شهر رمضان الجاري بمسالخ الأمانة، وتعمل المسالخ (المسلخ النموذجي ومسلخ سوق الانعام) بطاقتها التشغيلية القصوى في أيام شهر رمضان، واتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى تلبية احتياجات الأهالي، كما تم مضاعفة الكادر التشغيلي بجميع الورديات، وزيادة عدد المشرفين في إطار حرصها على سلامة عمليات ذبح المواشي بكافة أنواعها (جمال، أبقار، أغنام)، والكشف البيطري على المواشي قبل وأثناء وبعد الذبح حفاظاً على صحة المستهلك، وأكد أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل أن الأمانة تعمل على تطوير كافة قطاعاتها ومرافقها الخدمية، حيث تم تأمين أفضل التجهيزات في المسالخ، مع رفع مستوى الأداء لجميع العاملين، والطرق التي يتم بواسطتها الذبح، والإجراءات الاحترازية، و تحري واتباع كافة الاشتراطات الصحية لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة وتوفير الأجواء المناسبة للمستفيدين من سكان المحافظة وزائريها.



كما اوضح مدير عام صحة البيئة أن ادارة المسالخ ستتابع أعمال ذبح المواشي، ومنع الذبح العشوائي، علاوة على التخلص (الكلي أو الجزئي) من المواشي المريضة حتى لا تؤثر على صحة المستهلكين، وسيتم إخضاع محلات بيع وتداول اللحوم للرقابة المكثفة لمنع بيع وتوزيع أي لحوم غير معروفة المصدر والصلاحية، وضبط أي مخالفات أو تجاوزات. حيال ذلك مع تطبيق الانظمة والتعليمات بحق المخالفين.