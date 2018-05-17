قالت القوات المسلحة المصرية في بيان اليوم الخميس إن قوات الجيش الشرطة قتلت 19 متشددا في تبادل لإطلاق النار وألقت القبض على 20 مشتبها به في إطار العملية الأمنية الشاملة التي تجري في سيناء.وبدأت الحملة الواسعة في فبراير شباط للقضاء على المتشددين الذين يشنون هجمات على قوات الجيش والشرطة قُتل فيها مئات من أفراد رجال الأمن والمدنيين على مدى سنوات.وقال البيان إن المتشددين التسعة عشر قتلوا خلال الأيام الماضية. وبذلك يرتفع عدد قتلى (عملية المجابهة الشاملة سيناء 2018) إلى 296 على الأقل بينهم 35 من الضباط والجنود طبقا لإحصاء رويترز استنادا للبيانات العسكرية.