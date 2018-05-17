كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل أن إجمالي طلبات تنفيذ محاضر الصلح المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، بلغت 4141 طلبًا، لاستعادة نحو 929 مليون ريال، منذ بداية العام الهجري الحالي.ويعد محضر الصلح، بعد المصادقة عليه، من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ. وتصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة بـ 1392 طلبًا، لاستعادة نحو 143 مليون ريال، تليها منطقة الرياض بـ 858 طلبًا، لاستعادة نحو 163.3 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ 662 طلبًا، لاستعادة نحو 185.2 مليون ريال، ثم منطقة عسير بـ 351 طلبًا، لاستعادة نحو 16.1 مليون ريال. وجاءت منطقة حائل في المرتبة الخامسة بـ 167 طلبًا، لاستعادة نحو 6.7 ملايين ريال، تليها منطقة تبوك بـ 146 طلبًا، لاستعادة نحو أربعة ملايين ريال، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ 112 طلبًا، لاستعادة نحو 7.8 ملايين ريال، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 110 طلبات، لاستعادة نحو 366.3 مليون ريال، ثم منطقة الجوف بـ 99 طلبًا، لاستعادة نحو 2.4 مليون ريال.وسجلت منطقة نجران 76 طلبًا، لاستعادة نحو 12 مليون ريال، تليها منطقة القصيم بـ 74 طلبًا، لاستعادة نحو 12.4 مليون ريال، ثم منطقة جازان بـ 68 طلبًا، لاستعادة نحو 2.9 مليون ريال، ثم منطقة الباحة بـ 26 طلبًا، لاستعادة نحو 6.8 ملايين ريال، مسجلة أقل الطلبات في نفس الفترة.وتهدف مكاتب المصالحة في محاكم المملكة كافة، إلى تقليل تدفق القضايا التي تعرض على القضاة، وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين وحل النزاعات بالتراضي وتقوية التلاحم الأسري، وبالتالي رفع نسبة رضا المستفيدين.