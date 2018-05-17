أطاحت شرطة منطقة الرياض الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص متهمين بتنفيذ 19 حادثة سطو وسلب تحت تهديد السلاح, وبلغت مسروقاتهم 40 ألف ريال.

وأوضحت شرطة منطقة الرياض في بيان لها اليوم (الخميس)، أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص، أشارت الدلائل إلى ضلوعهم خلف عددٍ من الحوادث، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الميدانية والتحريات اللازمة ومقارنة الأنماط والأساليب الإجرامية بما هو مقيد في سجل البلاغات لدى عددٍ من مراكز الشرط بالعاصمة الرياض.

وقالت أن الجهود أسفرت من القبض عليهم تباعاً في كمائن محكمة جميعهم مواطنين في العقدين الثالث والرابع، وضبط بحوزتهم على سلاحين نوع (ساطور)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروّا بارتكابهم لـ 19 حادثة تنوعت بين السطو والسلب وسرقة والأموال والأجهزة الإلكترونية والمقتنيات الشخصية موزعين الأدوار متقاسمين المسروقات فيما بينهم، وبلغ إجمالي المبالغ المسروقة قرابة 40 ألف ريال.

وأكدت شرطة منطقة الرياض أن تم إيقاف المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص، مشدده بأن تعلن ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.