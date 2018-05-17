اجتمعت قيادات كل من حركة خمس نجوم (المناهضة للنظام) وحزب الرابطة (اقصى اليمين) من جديد صباح الخميس للقيام بالتعديلات الأخيرة على برنامجهما المشترك والاتفاق على مواصفات رئيس الوزراء الإيطالي القادم.



وأعلن الحزبان ليل الأربعاء التوقيع على "عقد حكومة التغيير" الذي يتضمن 22 نقطة وأربعين صفحة، وقد قدم إلى زعيمي الحزبين ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو اللذين ناقشاه مساء.



ووعد زعيما الحزبين في رسائل فيديو نشرت على حسابيهما على "فيسبوك" بعرض اتفاقهما القادم على أعضاء الحزبين للتصويت.



ويتوقع أن يحصل ذلك عبر الأنترنت بالنسبة إلى أعضاء حركة خمس نجوم، وعبر منصات للرابطة ستقام السبت والأحد.



ويرفض كل من الحزبين أن يحصل زعيم الحزب الآخر على منصب رئيس الوزراء، غير أن دي مايو قال إن رئيس الوزراء سيكون "شخصية سياسية سيختارها الحزبان وتفوّض بمهمة محددة".



وحصلت تسريبات صحافية لمقاطع كثيرة من البرنامج المشترك خلال الأيام الأخيرة، غير أن الحزبين أكدا أن ما نُشر نسخة قديمة.



وتأثرت الأسواق المالية بنسخة المسودة الأولى للبرنامج التي تضمنت اقتراحا بالخروج من منطقة اليورو، وتراجعت بورصة ميلانو بنسبة 2,3% الأربعاء.



وفتحت بورصة إيطاليا الخميس على ارتفاع طفيف ب0,3 في المئة.