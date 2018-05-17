سجلت أسعار النفط 80 دولارا للبرميل اليوم الخميس للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014 بفعل المخاوف من أن تتراجع الصادرات الإيرانية ليتقلص المعروض في سوق شحيحة بالفعل.



وفي الساعة 0955 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 57 سنتا عند 79.85 دولار للبرميل بعد أن بلغت 80 دولارا.



وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 64 سنتا إلى 72.13 دولار للبرميل وهو أيضا أعلى سعر لها منذ نوفمبر 2014.



وترتفع أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة بفعل احتمالات حدوث تراجع حاد في صادرات النفط الإيرانية في الأشهر المقبلة جراء تجدد العقوبات الأمريكية إثر قرار الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي العالمي مع طهران.



كانت توتال الفرنسية حذرت أمس الأربعاء من أنها قد تتخلى عن مشروع غاز بمليارات الدولارات في إيران إذا عجزت عن نيل إعفاء أمريكي من العقوبات الأمريكية مما يلقي بظلال من الشك على جهود تقودها أوروبا لإنقاذ الاتفاق النووي.



وقال نوربرت روكر مدير أبحاث الاقتصاد الكلي والسلع الأولية ببنك جوليوس باير السويسري "الضوضاء الجيوسياسية ومخاوف التصعيد هنا لتبقى.. مخاوف المعروض تتصدر بواعث القلق بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني."





