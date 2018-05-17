أجرت مستشفيات منطقة الجوف خلال شهر أبريل الماضي 536 عملية جراحية، بمعدل 17 عملية يوميًّا، كُللت جميعها بالنجاح.وأوضحت صحة الجوف أن غرف العمليات بمستشفيات المنطقة استقبلت 217 حالة روتينية، أجريت لهم عمليات جراحية، فيما بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 319 عملية، وسجل مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا أعلى معدل لإجراء العمليات الجراحية، حيث أجريت بالمستشفى 201 عملية، فيما أُجرى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي 111 عملية، وأُجريت بمستشفى الولادة والأطفال 60 عملية، كما أجريت في مستشفى طبرجل العام 75 عملية، وفي مستشفى صوير العام 43 عملية، ومستشفى دومة الجندل 46 عملية.