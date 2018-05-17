يُقيم النادي الأدبي الثقافي، بمحافظة جدة خلال شهر رمضان المبارك عدداً من الفعاليات الثقافية المنوعة.وتتضمن الفعاليات إقامة معرض للفنون التشكيلية بعنوان «روحانيات»، وآخر خيري للكتاب لإهداء إصدارات النادي وما يتبرّع به المؤلفون من إصداراتهم يُخصص ريعه لإحدى الجمعيات الخيرية، وأمسيات شعرية، وأربع ندوات تتناول «رمضان في السرد السعودي»، و«رمضان في ذاكرة التاريخ»، إضافة إلى تنظيم ندوة عن الليالي الرمضانية في التراث بالتعاون مع جمعية المشورة، وندوة أخرى عن عادات الأسر السعودية في رمضان.ودعا النادي المهتمين بالشأن الثقافي إلى حضور الفعاليات التي تبدأ الساعة الـ10 مساءً وحتى الـ1 صباحاً، وتستمر حتى اليوم الـ 19 من رمضان.