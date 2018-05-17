أعلن المهاجم الألماني ساندرو فاغنر اعتزاله اللاعب دوليا بعد استبعاده عن التشكيلة الأولى لمنتخب بلاده التي ستشارك في مونديال روسيا 2018 في كرة القدم.



وقال فاغنر (30 عاما و1,94 م) الأربعاء لصحيفة "بيلد" المحلية "انسحب فورا من المنتخب الوطني. أكون كاذبا اذا قلت اني لست محبطا. كأس العالم كانت ستشكل أمرا رائعا".



ولم يستدع المدرب يواكيم لوف إلى تشكيلة أولية من 27 لاعبا لبطل العالم 2014 المهاجم الذي سجل 5 أهداف في 8 مباريات دولية.



وأمل فاغنر الذي حمل الوان هوفنهايم حتى يناير الماضي في الحصول على فرصة المشاركة في المونديال، خصوصا بعد انتقاله الشتاء الماضي إلى صفوف بايرن ميونيخ بطل الدوري.



لكن بحسب التشكيلة التي اعلنها لوف، يبدو أن تيمو فيرنر سيكون أساسيا والمخضرم ماريو غوميز خيارا ثانيا في مركز رأس الحربة.



وكشف فاغنر الذي ظهر باكيا في تمارين بايرن عن علاقته الفاترة بوضوح مع الجهاز الفني للمنتخب "بالنسبة إلى، من الواضح انه بسبب طريقتي الصريحة دوما والمباشرة في مقاربة الأمور يبدو إنني لا اتفق تماما مع طاقم التدريب الفني".



وشرح لوف اختياره مهاجم نيلس بيترسن (15 هدفا في 32 مباراة في الدوري) في التشكيلة الأولية "للأسف فان تحطيم الأحلام ضمن وظيفتي كمدرب وطني فضلا عن اتخاذ قرارات صعبة. ليس ذلك ضد أي لاعب إنما في مصلحة الفريق".



وعرف فاغنر صعودا متأخرا في مسيرته، مع دارمشتادت في موسم 2016 ثم هوفنهايم قبل انتقاله إلى بايرن، حيث لعب دورا بديلا للبولندي روبرت ليفاندوفسكي وسجل للفريق البافاري 8 أهداف في الدوري في 14 مباراة.