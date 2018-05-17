أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير اليوم (الخميس)، تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً، تشمل مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط والنماص ومحايل ورجال ألمع وبيشة وسراة عبيدة والحرجة والأجزاء المجاورة لها. وأشار بيان الهيئة إلى أن الأمطار المتوقعة ستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.من جهته دعا المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بعسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر عند قيادة السيارات في الطرق نظراً لما تشهده المنطقة من أمطار غزيرة في هذه الأيام المباركة، والابتعاد عن بطون الأودية والمواقع التي تتجمع فيها المياه، فضلاً عن متابعة ما يصدر عن الدفاع المدني من تحذيرات وتوجيهات عبر الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.