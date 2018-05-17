حققت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انجازاً جديداً يضاف إلى إنجازاتها العديدة في مسيرة تحولها للتعاملات الالكترونية الحكومية، حيث تمكنت المؤسسة من تحقيق جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية في دورتها الخامسة عن تطبيق «تأميناتي».وأكد مساعد المحافظ لتقنية المعلومات أحمد بن محمد العمران أن تحقيق المؤسسة لهذا الانجاز جاء نتيجة لسعي المؤسسة الدائم لاستحداث خدمات جديدة تسهل على عملائها انهاء اجراءاتهم بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن هذا الانجاز يضاف إلى إنجازات سابقة استطاعت المؤسسة تحقيقها بكل اقتدار سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي.وحول تطبيق تأميناتي أوضح العمران أن التطبيق عبر الهاتف الجوال يهدف إلى تمكين عملاء المؤسسة من المشتركين والمستفيدين من الاستعلام عن بياناتهم وإجراء العديد من العمليات الخاصة بهم دون الحاجة لمراجعة مكاتب المؤسسة، منوهاً إلى أن من مزايا هذا التطبيق استعراض بيانات الملف الشخصي للمشترك وتقديم العديد من الخدمات والمعلومات مثل استعراض المعاش الشهري المتوقع وحساب المعاش الشهري المتوقع «بناء على تاريخ ونسبة زيادة محددة»، واستعراض التسلسل الزمني للاشتراكات والأجور والاطلاع على اشتراكات العمل الحالية، والتحقق من أهلية المشترك لصرف تعويض التعطل عن العمل «ساند»، وتمكينه من التقدم لطلب صرف التعويض ومعرفة المبلغ المتوقع للتعويض، كما يمكن المشترك من إصدار شهادة بمدد الاشتراك وسجل أجوره.وأَضاف أن هذا التطبيق يقدم ايضاً خدمات أخرى للمستفيد تشمل إصدار شهادة التزام تحويل مستحقات وإصدار شهادة بمقدار المعاش والاطلاع على معلومات المعالين وكذلك عرض معلومات آخر منفعة تم استلامها وعرض معلومات الحساب البنكي واصدار شهادة مفصلة بمقدار المعاش، إضافة إلى أن تطبيق تأميناتي يقدم خدمات عامة للمشترك مثل إدخال شكوى جديدة واستعراض ومتابعة شكوى مدخلة مع إمكانية رفع الشكوى للدعم الفني وكذلك تمكين المستخدم من تحديث رقم الجوال الخاص به.وفي ختام تصريحه حث العمران عملاء المؤسسة على الاستفادة من هذا التطبيق اختصاراً للجهد والوقت، مشيداً في الوقت نفسه بحرص العملاء على متابعة سجلاتهم في التأمينات الاجتماعية.