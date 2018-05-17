واس (الرياض)أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدء مشروع البرامج التدريبية المساندة لمدربي الكليات التقنية والمتدربين من الجنسين، ولمدة ثلاثة أسابيع في جميع الكليات التقنية للبنين والبنات، والمعاهد الصناعية ومعاهد تدريب السجون ومعاهد العمارة والتشييد في 5 رمضان ولمدة ثلاثة أسابيع.
ويتم تنفيذ البرامج المساندة بعد نهاية الفصل التدريبي الثاني للمتدربين المستمرين، ويمكن للمتدربين والمتدربات التدريب إلكترونياً من منصة البلاك بورد، لتأهيلهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، من خلال برامج تدريبية تهتم باحتياج قطاعات التوظيف، وتطوير المهارات الحياتية للفرد.
وأكد نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد محمد الزهراني أن هذه البرامج تهدف إلى تطوير مهارات المتدربين والمتدربات في المجالات التقنية والمهنية، كما أنها فرصة لحصولهم على دورات نوعية معتمدة ومجانية، إضافة إلى رفع كفاءة المدربين، مشيرا إلى أنه سيتم تزويد المتدربين بالشهادات المعتمدة من خلال زيارة المتدرب للوحدة التدريبية بعد نهاية البرنامج.
وأوضح الزهراني أن البرامج المساندة تشتمل على أساسيات برامج النقل والأجهزة، والخدمة الحسابية، وقواعد البيانات، إضافة إلى البرمجة باستخدام لغة بايثون، وبرنامج العمل الجماعي وبناء فرق العمل، بالإضافة إلى برنامج مهارات الاتصال والحوار، مضيفا أنه يمكن الدخول على البرامج التدريبية عن طريق الرابط: https://lms.elearning.edu.sa