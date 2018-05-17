قصفت طائرات حربية إسرائيلية اليوم (الخميس)، عدة مواقع في قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة مواطن فلسطيني على الأقل واشتعال النيران وتدمير في ممتلكات المواطنين المجاورة.وأفادت مصادر محلية في غزة، بأن طائرة إسرائيلية قصفت بصاروخين على الأقل موقعين شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى إصابة مواطن فلسطيني بشظايا في قدميه نقل على إثرها إلى مستشفى الإندونيسي في البلدة للعلاج وحالته متوسطة. فيما قصف الطيران الحربي موقعًا شمال غرب مدينة غزة بأربعة صواريخ، ما أدى إلى دمار كبير وأضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين المجاورة. كما قصف تلك الطائرات موقعًا غرب مدينة غزة، بصاروخ من طائرة «إف 16»، ما أوقع أضرارًا مادية في ممتلكات المواطنين المجاورة، واشتعال النيران، إضافة إلى بث حالة من الخوف في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من المكان المستهدف.