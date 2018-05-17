أعلنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء «تراحم» في حائل عن لائحة الضوابط والشروط التي يجب ان تنطبق على السجناء لحملة تفريج كربة الثانية لعام 1439 هـ، والتي اعلن أمير منطقة حائل الامير عبدالعزيز بن سعد عن انطلاقها للتفريج عن أكبر عدد من سجناء الدين الخاص.



وأكد رئيس لجنة تراحم منصور العمار، أن هناك لائحة ضوابط وشروط يجب ان تتوافر في السجين لكي تشمله الحملة، أن يكون المدين موقوفاً ومضى على ايقافه أكثر من ستين يوماً للمطالبات البالغة 100 ألف ريال فأقل، وتسعين يوماً للمطالبات التي تزيد عن مائة ألف ريال أول ضوابط السداد، وكذلك أن لا يكون الدين ناشئاً عن جرم (كالمال المسروق أو المختلس أو الشيك بدون رصيد أو غسل الأموال وما في حكمها)، وأضاف العمار أن الاولوية في سداد الدين تكون للنزيل السعودي اذا كان الدائن سعودياً، ثم للنزيل السعودي إذا كان الدائن غير سعودي، ولرب الأسرة عن الأعزب، وكبير السن عن الصغير، والمريض عن المعافى، وللمبالغ القليلة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من النزلاء، للأطول مكوثاً في السجن (حسب تاريخ دخول السجن)، وللنزلاء الذين سددوا جزءاً من المطالبة، أو تنازل صاحب الحق عن جزء معتبر منها أو اجتمع الأمران، موضحاً رئيس لجنة تراحم أنه يجب أن تكون نوعية المطالبة أما ايجار منزل أو الاقساط المتأخرة، أو مصاريف العلاج في المستشفيات، والنفقة الزوجية، والمهور ومؤخر الصداق، والكفالات، مبينا أنه يجب أن لا يكون سبق ان سدد عن النزيل من قبل اللجنة، أو صندوق السداد بالسجون، أو شملته مكرمة سامية بالسداد خلال الاعوام الثلاثة التي سبقت تاريخ سجنه الحالي.