توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الخميس)، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم، والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقة حائل كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، كما تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالة غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.