أطلقت إدارة السجون بمنطقة عسير سراح ٤٢ سجيناً من أصل ١٤٧ شملهم العفو الملكي، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالعفو عن نزلاء السجون السعوديين والذين ينطبق بحقهم الأمر الملكي الكريم لشهر رمضان المبارك، وسط متابعة من أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ونائبه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.من جهته أعرب مدير عام سجون منطقة عسير العميد سعد بن تراحيب بن غنام عن بالغ شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على هذه اللفتة الكريمة، مبينا أن هذه اللفتة ليست بمستغربة على القيادة التي تحرص على عودة النزلاء إلى الصواب ولم شملهم بأسرهم في هذا الشهر الكريم.