أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على برنامج إعادة الإعمار محمد سعيد آل جابر أن زيارته لسقطرى تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبالتنسيق مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والحكومة الشرعية، من أجل بدء برنامج إعادة إعمار اليمن الذي سينطلق من محافظة سقطرى ويلامس مختلف القطاعات ذات الأولوية والأهمية في حياة المواطنين اليمنيين.وأشار خلال لقاء نظمته السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى لمديري المكاتب التنفيذية بحضور السفير آل جابر، ووزير الأشغال العامة والطرق اليمني نائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة للمشاريع التنموية المهندس معين عبدالملك، ووزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين، إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت دعما كبيرا لليمن من خلال الحكومة الشرعية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعن طريق منظمات أخرى للتخفيف من معاناة أبناء اليمن جراء الوضع الذي تمر به البلاد.بدوره، قال المهندس معين عبدالملك إن تدشين برنامج إعمار اليمن سيشكل محطة فارقة لمختلف المحافظات اليمنية المتضررة، خصوصا سقطرى التي تعتبر أول محافظة سيبدأ فيها العمل بما يعزز التنمية في القطاعات الخدمية والحيوية كافة في الأرخبيل.وأوضح وزير الثروة السمكية خلال اللقاء حاجة الأرخبيل الذي يتكون من 6 جزر، منها 3 مأهولة بالسكان، إلى تنمية حقيقية تلامس حاجة أبنائه.