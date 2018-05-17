ثمن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لرجال الحرس الوطني الجهود التي يبذلونها في الميادين العسكرية كافة.جاء ذلك لدى استقبال أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة أمس (الأربعاء) وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، إذ استعرضا جهود وإنجازات وزارة الحرس الوطني.وقدّم الأمير خالد بن عياف التهنئة لأمير منطقة مكة المكرمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله أن يعيده عليه بموفور الصحة والعافية. من جهة ثانية، استقبل الأمير خالد الفيصل أمس مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني.وجدد أمير منطقة مكة المكرمة التأكيد على الدور الكبير لرجال الأمن، وأنهم دوماً في الطليعة نظير الأعمال الجليلة التي يقومون بها، مستمعاً إلى نبذة عن الاستعدادات الأمنية لموسم رمضان.من جانبه، قدم الفريق أول القحطاني شكره للأمير خالد الفيصل نظير دعمه وتكريمه الدائم لرجال الأمن ومتابعته لأعمالهم، مؤكداً جاهزية كافة القطاعات الأمنية لتنفيذ خطة رمضان واستقبال قاصدي المسجد الحرام.كما استقبل أمير منطقة مكة المكرمة أمس مدير سجون المنطقة المعين حديثاً العميد ماجد الدويش، حيث هنأه بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق في مهمات عمله، فيما استعرض معه أبرز الخطط المستقبلية لتطوير الإصلاحيات في المنطقة.وقدم مدير سجون المنطقة شكره لأمير منطقة مكة المكرمة، مؤكداً أن توجيهاته ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهود بما يحقق التطلعات.