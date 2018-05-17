أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين من خريجي الثانوية العامة تخصص (العلوم الطبيعية)، في الالتحاق بالكليات العسكرية لهذا العام، اعتباراً من يوم الأحد 12 رمضان الجاري. ودعت اللجنة الراغبين بالالتحاق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الموحد (www.afca.gov.sa) للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة، واشترطت اللجنة من راغبي الالتحاق إحضار اختبار (الكفايات) كشرط أساسي للقبول في الكليات العسكرية.