«عكاظ» (الرياض) @okaz_onlineأعلنت وزارة الدفاع ممثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين من خريجي الثانوية العامة تخصص (العلوم الطبيعية)، في الالتحاق بالكليات العسكرية لهذا العام، اعتباراً من يوم الأحد 12 رمضان الجاري. ودعت اللجنة الراغبين بالالتحاق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الموحد (www.afca.gov.sa) للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة، واشترطت اللجنة من راغبي الالتحاق إحضار اختبار (الكفايات) كشرط أساسي للقبول في الكليات العسكرية.