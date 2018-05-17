أضافت المديرية العامة للجوازات، منطقتي مكة المكرمة والشرقية، لخدمة توصيل جواز السفر السعودي بعد تجديده من منصة «أبشر»، من خلال خدمة «واصل»، لينضمان إلى منطقة الرياض التي بدأت فيها الخدمة في وقت سابق كمرحلة أولى. وأوضحت الجوازات أن الخدمة متاحة حاليا في الـ 3 مناطق، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ومؤسسة البريد السعودي، لافتة إلى أن التقديم عن طريق مكاتب البريد السعودي المعتمدة، إذ يستلزم لتنفيذ الخدمة لصاحب الطلب، إحضار نموذج إشعار التجديد، للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد، وإحضار الجواز القديم وتسليمه لموظف البريد، والتأكد من العنوان الوطني «المسجل» أو تسجيل عنوان وطني جديد، إلى جانب سداد الرسوم المستحقة للتوصيل، ووضع الجواز القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك، وتسليمه لموظف البريد، وسيتم إرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم بعد تخريمه إلى العنوان الوطني المسجل في «أبشر».