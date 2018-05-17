استحدثت إدارة الدفاع المدني بمنطقة الباحة 3 فرق موسمية في غابة رغدان ومتنزهي الأمير مشاري والسكران، للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة، استعداداً لاستقبال زوار المنطقة خلال إجازة الصيف.وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد علي بن خضران المنتشري، رفع درجة الاستعداد لإجازة الصيف وتقديم أفضل الخدمات التي تحقق السلامة في جميع المواقع ولكافة زوار منطقة الباحة، مشيراً إلى توزيع دوريات السلامة والمتابعة والكشف في تلك المواقع لمواجهة الحوادث الطارئة والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة في جميع المواقع الخاضعة للإشراف الوقائي حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات وتقديم أفضل الخدمات. مشيراً إلى أن دوريات السلامة ستقوم بمسح الغابات ومواقع التجمعات والاحتفالات والأسواق والمواقع المهمة، والسدود لمنع المصطافين من الاقتراب من أحواضها، حفاظاً على سلامتهم.