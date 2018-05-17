أنذرت إدارة الرقابة الصحية في أمانة منطقة عسير 66 منشأة تجارية ورصدت 72 مخالفة و121 ملاحظة وذلك خلال جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية. وأوضح مدير الرقابة الصحية أحمد آل يعلى، بأنه تم تنفيذ أكثر من 276 جولة تفتيشية لرصد المخالفات التي تمثلت في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، وسوء النظافة العامة للموقع وسوء نظافة المعدات المستخدمة وعدم ارتداء الزي الرسمي ومخالفة شروط التعبئة والتخزين، إضافة إلى ظهور علامات مرضية على عدد من العمالة ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأكد مدير عام الرخص والرقابة الشاملة المهندس عبدالعزيز الرمثي، استمرار الرقابة والجولات الميداينة لرفع مستوى الوعي الصحي للعاملين وتعزيز صحة الفرد والمجتمع.