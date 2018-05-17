أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أن ما قدمه نادي الأمل من إنجاز وتأهل يعد حصادا يحسب لرياضة المنطقة، منوها بالدور الكبير للأندية الرياضية بالمنطقة وبما يقدمه نادي الأمل من برامج توعوية ورياضية، مبينا أن النادي أنجز حصادا طال انتظاره عبر المنافسة الشريفة الطموحة والمطلوبة من الرياضيين بالمنطقة بشكل عام، مؤكدا أن القيادة الرشيدة لا تدخر جهدا في دعم وتعزيز الأندية على مستوى المملكة.جاء ذلك أثناء استقباله بمكتبه بديوان إمارة المنطقة في بريدة، بحضور مدير فرع مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة عبدالعزيز السناني، رئيس مجلس إدارة نادي الأمل بمحافظة البكيرية عبدالرحمن بن صالح الحضيف، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف واللاعبين، بمناسبة تحقيقهم الصعود إلى مصاف دوري الدرجة الثانية في بطولة المملكة عبر التصفيات المؤهلة لدوري الدرجة الثانية.وفي نهاية اللقاء، تسلم أمير منطقة القصيم الإصدار الأول من النشرة الدورية الثقافية لنادي الأمل من مدير المركز الإعلامي حمود المطيري، مستمعا منه عن محتوى الإصدار وخطة العمل التي يسعى من خلالها إلى تعزيز الجانب الثقافي داخل النادي، التي تشمل تعزيزا للأخبار وأنشطة النادي التي يتم إصدارها بشكل ورقي وإلكتروني.من جانبه، عبر مدير مكتب رعاية الشباب بمنطقة القصيم عبدالعزيز السناني عن بالغ شكره وتقديره للأمير الدكتور فيصل بن مشعل على دعمه الدائم ووقفته مع أندية المنطقة، مبينا أن أندية منطقة القصيم ستظل عاكسة لرياضتها المتفوقة ومنافساتها المستمرة في الدرجات كافة وعبر كل الألعاب.