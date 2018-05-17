أبدت الإدارة الاتحادية برئاسة نواف المقيرن اهتماما بالغا بعودة عدد من نجوم الفريق السابقين وفي مقدمتهم عبدالفتاح عسيري، الذي وقع للنادي الأهلي موسمين ونصف كلاعب هاوٍ.وبحسب مصادر خاصة أكدت لـ«عكاظ» أن اللاعب تلقى اتصالا من شخصية اتحادية معروفة نقلت من خلاله للاعب اهتمام الإدارة الاتحادية الجديدة بعودة اللاعب للعميد لمعرفة موقفه المبدئي قبل اتخاذ الخطوات الرسمية.وقالت المصادر ذاتها إن اللاعب رحب بفكرة العودة لفريقه السابق في ظل الترتيب الإداري الجديد بعد انتهاء عقده مع الأهلي شريطة تقديم عرض احترافي رسمي يتناسب مع إمكاناته.وتشير المصادر ذاتها، إلى أن اللاعب يواجه صعوبة في الانتقال عقب انتهاء عقده الحالي مع ناديه الأهلي بنظام الهواة كونه وقع على عقد احترافي لسنة ونصف يبدأ بنهاية عقده الجاري المتبقي منه أشهر معدودة.يذكر أن عسيري تعاقد مع الأهلي كلاعب هاو بعقد يمتد إلى سنتين ونصف بقيمة تجاوزت الـ8 ملايين ريال، وذلك بعد أن حاولت إدارة نادي الاتحاد إلغاء انتقال اللاعب بتدخل رئيس نادي الاتحاد الراحل أحمد مسعود.