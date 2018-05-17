النجمة اللبناني × الوئام الموريتاني

تنطلق اليوم التصفيات المؤهلة لكأس العرب للأندية الأبطال وذلك بمحافظة جدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بمشاركة 8 فرق، ويمثل المملكة فيها فريق الفيصلي.وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين؛ إذ سيتأهل بطل المجموعة الأولى للتصفيات النهائية، وسيقابل فريق الأهلي المصري. وتضم المجموعة كلا من الفيصلي السعودي، الأفريقي التونسي، النجمة اللبناني، والوئام الموريتاني.فيما تضم المجموعة الثانية الاتحاد الإسكندري، اتحاد الفتح المغربي، السالمية الكويتي، وأساس تيليكوم الجيبوتي، وسيقابل بطل هذه المجموعة فريق الترجي التونسي في التصفيات النهائية للبطولة.وسيقام اليوم (الخميس) أول اللقاءات في تمام الساعة الـ9:30 مساء بين فريقي الفيصلي السعودي والأفريقي التونسي، إذ يعد من أقوى لقاءات التصفيات.يدخل فريق الفيصلي هذا اللقاء بعد أن نال وصافة مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين الأسبوع الماضي إثر خسارته من الاتحاد في الأشواط الإضافية. ويتميز فريق الفيصلي بقوة عناصره الأجنبية وكذلك وجود أسماء محلية لها وزنها، ففي الحراسة يوجد مصطفى ملائكة وأمامه كل سعيد الربيعي وحمد آل منصور وسلطان الغنام إضافة إلى المحترف أيغور روسي، ويوجد في الوسط المميز محمد أبو سبعان وعمر عبدالعزيز وهولاند، ويبرز في الهجوم الثلاثي غوستافو وروجيريو وزي إدواردو. واتضح من خلال المران الأخير للفريق الذي أقيم مساء أمس على ملعب النادي الأهلي تحت قيادة المدرب البرتغالي المؤقت برونو مارينيو، أن الفريق سيخوض اللقاء بطريقة مختلفة عما لعب به أمام الاتحاد، وذلك بالاعتماد على الهجمات المرتدة والاستعانة بالمحترف صالح جمعة كلاعب أساسي. فيما يدخل فريق الأفريقي اللقاء بعد أن حقق كأس تونس بعد فوزه القوي على النجم الساحلي برباعية مقابل هدف. ويعاني الفريق من غيابات لاعبيه الدوليين، وفي مقدمتهم صابر خليفة وأحمد خليل لالتحاقهما بمعسكر منتخب تونس الإعدادي لكأس العالم، وكذلك اللاعب الغاني بيكولاس ابوكو لمشاركته مع معسكر منتخب بلاده، ورغم ذلك يضم الفريق نخبة من اللاعبين يتقدمهم وسام بن يحيى وبلال الخفيفي وغازي العايدي والحارس سيف الدين الشرفي.سيقام اللقاء في تمام الساعة 11:50 مساء، ويدخل النجمة هذا اللقاء بعد أن حقق الفريق وصافة بطولتي الدوري وكأس لبنان، ورغم ذلك تم تعيين المدرب التونسي طارق جرايا بدلا من الألماني تيو بوكير. وضم الفريق لصفوفه كلا من اللاعبين: محمد زين طحان القادم من الصفاء، ومحمد الفاعور من التضامن، صور وحسن بيطار من العهد، والأوغندي دينيس ايجوما، وكذلك المهاجم النيجيري موسى كبيرو، كما يضم الفريق في صفوفه قائده حسن معتوق. ويطمح الفريق اللبناني لمنافسة الأفريقي والفيصلي على انتزاع الصدارة والتأهل للتصفيات النهائية للبطولة، فيما يدخل فريق الوئام الموريتاني هذا اللقاء بأسماء متواضعة، ويسعى الفريق للظهور بمظهر جيد على أقل تقدير في المجموعة التي تضم فرقا قوية من الصعب على الفريق مقارعتها.