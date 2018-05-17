ـ حراسة المرمى: أليسون (روما الإيطالي) إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي)، كاسيو (كورنثيانس)ـ الدفاع: دانيلو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، فاغنر (كورنثيانس)، مارسيلو (ريال مدريد الإسباني)، فيليبي لويس (اتلتيكو مدريد الإسباني)، ميراندا (إنتر ميلان الإيطالي)، ماركينيوس وتياغو سيلفا (باريس سان جرمان الفرنسي)، جيروميل (غريميو)ـ الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني)، فرناندينيو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، باولينيو (برشلونة الإسباني)، ريناتو اغوستو (بكين غوان الصيني)، فريد (شاختار دانييتسك الأوكراني)، فيليبي كوتينيو (برشلونة الإسباني)، ويليان (تشلسي الإنجليزي)- الهجوم: نيمار (باريس سان جرمان الفرنسي)، غابريال جيزوس (مانشستر سيتي الإنجليزي)، روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي)، دوغلاس كوستا (يوفنتوس الإيطالي)، تايسون (شاختار دانييتسك الأوكراني).1/‏ تلعب البرازيل في نهائيات روسيا ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كوستاريكا وصربيا.2/‏ يسعى المنتخب البرازيلي لتحقيق اللعب العالمي السادس.