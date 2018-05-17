قرر مدافع سسكا موسكو المخضرم سيرغي إيغناشيفيتش العودة عن اعتزاله الدولي لمحاولة مساعدة روسيا في نهائيات كأس العالم في كرة القدم التي تستضيفها على أرضها، وذلك وسط أزمة الإصابات التي يعاني منها المضيف. ويحمل ابن الثامنة والثلاثين عاما الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية مع المنتخب الروسي بـ120 مباراة، وهو وصل إلى مباراته المئة في المباراة الأخيرة لبلاده في مونديال البرازيل 2014 ضد الجزائز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. وسيحصل إيغناشيفيتش على فرصة تعزيز رقمه القياسي بعدما استدعي مجددا إلى المنتخب لتعويض مدافع روبن قازان المصاب روسلان كامبولوف، وذلك بحسب مدرب المنتخب ستانيسلاف تشيرشيسوف.وقال إيغناشيفيتش «أعتقد أنه من الملائم أن أشارك في كأس العالم هذه، نظرا لأنها تقام في بلدنا».